Мужчина погиб из-за неосторожного курения в р.п. Красные Баки Нижегородской области 8 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб из-за неосторожного курения в р.п. Красные Баки Нижегородской области 8 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Матросова поступило в 11:16. Позже на месте возгорания было обнаружено тело погибшего хозяина дома - мужчины 1971 года рождения. Сгорела кровля дома, внутренняя отделка, домашнее имущество, обгорели надворные постройки и веранда на общей площади 100 кв.м. К пожару привела неосторожность при курении.Кроме того, в 02:37 стало известно о пожаре в торговом киоске на ул. Коломенской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Ожог шеи II степени (2% тела) получил продавец - молодой человек 1993 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу №33. Причина возгорания устанавливается.