Молодой мужчина подозревается в убийстве знакомого в Нижегородской области Происшествия

Молодой мужчина подозревается в убийстве знакомого в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 9 января 2017 года.



По версии следствия, в ночь на 2 января в квартире дома п. Затон Краснобаковского района подозреваемый был в гостях у знакомой пары и стал свидетелем семейной ссоры. Он решил вмешаться в конфликт и заступиться за хозяйку дома. В ответ ее сожитель несколько раз ударил мужчину, после чего тот сходил к себе домой за двуствольным охотничьим ружьем и, вернувшись, выстрелил в своего 30-летнего обидчика, от чего тот скончался. Подозреваемый с места преступления скрылся.



Он был задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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