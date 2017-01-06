Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 7 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 7 января. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Первое ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано в Кстовском районе области: в 12:10 на 7-м км автодороги Работки – Порецкое водитель Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel. Водитель Nissan получил смертельное ранение. Водитель и двое пассажиров Opel, в том числе девочка 2007 года рождения (учащаяся третьего класса) пострадали. Двое из них госпитализированы, девочка находилась на заднем сидении в удерживающем устройстве, после медосмотра была отпущена.Второе ДТП произошло в р.п. Вознесенское: в 17:00 на ул. Сенной водитель BMW совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Пешеход – мужчина 1958 года рождения – погиб.