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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 7 января

09 января 2017 10:52  [671] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 7 января. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Первое ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано в Кстовском районе области: в 12:10 на 7-м км автодороги Работки – Порецкое водитель Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel. Водитель Nissan получил смертельное ранение. Водитель и двое пассажиров Opel, в том числе девочка 2007 года рождения (учащаяся третьего класса) пострадали. Двое из них госпитализированы, девочка находилась на заднем сидении в удерживающем устройстве, после медосмотра была отпущена.

Второе ДТП произошло в р.п. Вознесенское: в 17:00 на ул. Сенной водитель BMW совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Пешеход – мужчина 1958 года рождения – погиб.

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