Сельхозпостройка с тремя поросятами сгорела в Ковернинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о пожаре в отдельно стоящем частном дворе в д. Павлово Ковернинского района поступило в 10:15. На момент прибытия первых пожарных подразделений здание было полностью охвачено огнем, в результате двор сгорел на площади 100 кв.м. В огне погибли три поросенка.
"Оказалось, что хозяева обогревали животных при помощи тепловых ламп. Из-за крайне низкой температуры произошел их перегрев, что и привело к возгоранию", - говорится в сообщении.
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