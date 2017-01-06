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Происшествия

Сельхозпостройка с тремя поросятами сгорела в Ковернинском районе Нижегородской области

09 января 2017 11:28  [103] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сельхозпостройка с тремя поросятами сгорела в Ковернинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в отдельно стоящем частном дворе в д. Павлово Ковернинского района поступило в 10:15. На момент прибытия первых пожарных подразделений здание было полностью охвачено огнем, в результате двор сгорел на площади 100 кв.м. В огне погибли три поросенка.

"Оказалось, что хозяева обогревали животных при помощи тепловых ламп. Из-за крайне низкой температуры произошел их перегрев, что и привело к возгоранию", - говорится в сообщении.

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