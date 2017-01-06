Сельхозпостройка с тремя поросятами сгорела в Ковернинском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сельхозпостройка с тремя поросятами сгорела в Ковернинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о пожаре в отдельно стоящем частном дворе в д. Павлово Ковернинского района поступило в 10:15. На момент прибытия первых пожарных подразделений здание было полностью охвачено огнем, в результате двор сгорел на площади 100 кв.м. В огне погибли три поросенка."Оказалось, что хозяева обогревали животных при помощи тепловых ламп. Из-за крайне низкой температуры произошел их перегрев, что и привело к возгоранию", - говорится в сообщении.