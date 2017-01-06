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Происшествия

Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 1-8 января

09 января 2017 11:43  [133] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 1-8 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, за указанный период на территории региона зарегистрировано пять случаев отравления угарным газом. Четыре из них произошли в Нижнем Новгороде, еще один – в Арзамасе.

В результате отравления пострадали восемь человек, один из которых погиб.

Напомним, что в конце декабря 2016 года замдиректора управляющей компании был приговорен к двум годам поселения за гибель женщины от отравления угарным газом в Сергаче Нижегородской области.

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