Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 1-8 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, за указанный период на территории региона зарегистрировано пять случаев отравления угарным газом. Четыре из них произошли в Нижнем Новгороде, еще один – в Арзамасе.
В результате отравления пострадали восемь человек, один из которых погиб.
Напомним
, что в конце декабря 2016 года замдиректора управляющей компании был приговорен к двум годам поселения за гибель женщины от отравления угарным газом в Сергаче Нижегородской области.
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