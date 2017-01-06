Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 1-8 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, за указанный период на территории региона зарегистрировано пять случаев отравления угарным газом. Четыре из них произошли в Нижнем Новгороде, еще один – в Арзамасе.



В результате отравления пострадали восемь человек, один из которых погиб.



Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 1-8 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Согласно информации, за указанный период на территории региона зарегистрировано пять случаев отравления угарным газом. Четыре из них произошли в Нижнем Новгороде, еще один – в Арзамасе.В результате отравления пострадали восемь человек, один из которых погиб. Напомним , что в конце декабря 2016 года замдиректора управляющей компании был приговорен к двум годам поселения за гибель женщины от отравления угарным газом в Сергаче Нижегородской области.

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