Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
09 января 2017 13:25  [47] Роспотребнадзор с начала запрета продажи арестовал 339 литров спиртсодержащей непищевой продукции в Нижегородской области
09 января 2017 12:21  [102] Десять человек погибли в пожарах в Нижегородской области 1-8 января
09 января 2017 12:11  [83] Гражданин Узбекистана подозревается в избиении нижегородца до смерти
09 января 2017 11:43  [131] Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 1-8 января
09 января 2017 11:28  [105] Сельхозпостройка с тремя поросятами сгорела в Ковернинском районе Нижегородской области
09 января 2017 10:52  [671] Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 7 января
09 января 2017 10:35  [132] Молодой мужчина подозревается в убийстве знакомого в Нижегородской области
09 января 2017 10:20  [124] Мужчина погиб из-за неосторожного курения в р.п. Красные Баки Нижегородской области 8 января
09 января 2017 09:34  [313] Прокуратура оштрафовала два кафе в Нижнем Новгороде за предоставление посетителям доступа в Интернет без возрастных ограничений
08 января 2017 10:46  [1103] Садовый дом и автобус со стоящим рядом автомобилем сгорели в Нижнем Новгороде ночью 8 декабря
Происшествия

Гражданин Узбекистана подозревается в избиении нижегородца до смерти

09 января 2017 12:11  [83] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Гражданин Узбекистана подозревается в избиении жителя Нижегородской области до смерти. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 9 января 2017 года.

Следователи полагают, что преступление совершил 30-летний гражданин Республики Узбекистан ночью 3 января 2017 года на улице в дер. Муравьиха Дальнеконстантиновского района. По версии следствия, он напал на 45-летнего мужчину и избил его металлической частью лопаты. От полученных повреждений потерпевший скончался.

В настоящее время в отношении гражданина Узбекистана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Свою вину в этом он не признал. Мотив совершенного устанавливается.

Как пояснили в СУ СК, подозреваемый проживает на территории РФ без регистрации.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph