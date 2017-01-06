Гражданин Узбекистана подозревается в избиении нижегородца до смерти Происшествия

Фото: СК РФ

Гражданин Узбекистана подозревается в избиении жителя Нижегородской области до смерти. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 9 января 2017 года.Следователи полагают, что преступление совершил 30-летний гражданин Республики Узбекистан ночью 3 января 2017 года на улице в дер. Муравьиха Дальнеконстантиновского района. По версии следствия, он напал на 45-летнего мужчину и избил его металлической частью лопаты. От полученных повреждений потерпевший скончался.В настоящее время в отношении гражданина Узбекистана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Свою вину в этом он не признал. Мотив совершенного устанавливается.Как пояснили в СУ СК, подозреваемый проживает на территории РФ без регистрации.