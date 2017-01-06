Десять человек погибли в пожарах в Нижегородской области 1-8 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, на территории региона произошло 86 пожаров - это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в результате которых погибли 10 человек (на 9% меньше, чем за тот же период 2016 года). Семь человек получили ожоги различной степени тяжести (на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). 78 человек удалось спасти или эвакуировать пожарно-спасательным подразделениям.



Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушения при эксплуатации и устройстве печного отопления, а также нарушения или неисправность электрооборудования. Подавляющее число пожаров (69 из 86) произошло в жилом секторе.



Десять человек погибли в пожарах в Нижегородской области 1-8 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Согласно информации, на территории региона произошло 86 пожаров - это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в результате которых погибли 10 человек (на 9% меньше, чем за тот же период 2016 года). Семь человек получили ожоги различной степени тяжести (на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). 78 человек удалось спасти или эвакуировать пожарно-спасательным подразделениям.Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушения при эксплуатации и устройстве печного отопления, а также нарушения или неисправность электрооборудования. Подавляющее число пожаров (69 из 86) произошло в жилом секторе. Напомним , мужчина погиб из-за неосторожного курения в р.п. Красные Баки Нижегородской области 8 января.

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