Синоптики прогнозируют ослабление морозов в Нижегородской области до -10…-13°С 10 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



По ее словам, после сильных рождественских морозов уже днем 10 января при юго-западном ветре максимальная температура воздуха повысится до -10…-13°С, местами пройдет небольшой снег.



11-12 января ожидается значительная облачность, местами кратковременный снег. Преобладающая температура воздуха составит: ночью -11…-14°, в дневные часы колебания от -4° на западе до -8° на востоке области. Ветер будет западный, умеренный, на дорогах сохранятся наледи.



Синоптики прогнозируют ослабление морозов в Нижегородской области до -10…-13°С 10 января 2017 года. Об этом сообщает начальник отдела метпрогнозов нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.По ее словам, после сильных рождественских морозов уже днем 10 января при юго-западном ветре максимальная температура воздуха повысится до -10…-13°С, местами пройдет небольшой снег.11-12 января ожидается значительная облачность, местами кратковременный снег. Преобладающая температура воздуха составит: ночью -11…-14°, в дневные часы колебания от -4° на западе до -8° на востоке области. Ветер будет западный, умеренный, на дорогах сохранятся наледи. Напомним , ГУ МЧС России по Нижегородской области прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций из-за морозов до -38° в регионе 9 января.

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