Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
09 января 2017 13:43  [38] Нижегородская администрация объяснила сильными морозами снижение темпов вывоза снега из города
09 января 2017 13:07  [121] Почти 100 человек получили помощь в пункте обогрева в Кстовском районе Нижегородской области 4-8 января
09 января 2017 12:41  [81] Синоптики прогнозируют ослабление морозов в Нижегородской области до -10…-13°С 10 января
09 января 2017 11:07  [133] Девятнадцать порывов контактной сети электротранспорта было зафиксировано в Нижнем Новгороде 7-8 января
09 января 2017 08:29  [271] МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций из-за морозов до -38° в Нижегородской области 9 января
08 января 2017 17:07  [1535] Синоптики прогнозируют около -30° в Нижнем Новгороде 9-10 января
08 января 2017 16:04  [4025] Нижегородское минобразования разрешило учащимся начальных классов города не посещать школы при -25°…-29°
08 января 2017 13:18  [338] Епархия намерена создать женский монастырь в Семеновском г.о. Нижегородской области
08 января 2017 11:58  [290] Россельхознадзор выявил более 40 территорий с инфекционными болезнями животных в Нижегородской области в 2016 году
07 января 2017 12:34  [318] Нижегородское управление Роспотребнадзора выявило 20 человек с признаками инфекционных заболеваний в аэропорту "Стригино" в 2016 году
Общество

Синоптики прогнозируют ослабление морозов в Нижегородской области до -10…-13°С 10 января

09 января 2017 12:41  [81] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют ослабление морозов в Нижегородской области до -10…-13°С 10 января 2017 года. Об этом сообщает начальник отдела метпрогнозов нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

По ее словам, после сильных рождественских морозов уже днем 10 января при юго-западном ветре максимальная температура воздуха повысится до -10…-13°С, местами пройдет небольшой снег.

11-12 января ожидается значительная облачность, местами кратковременный снег. Преобладающая температура воздуха составит: ночью -11…-14°, в дневные часы колебания от -4° на западе до -8° на востоке области. Ветер будет западный, умеренный, на дорогах сохранятся наледи.

Напомним, ГУ МЧС России по Нижегородской области прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций из-за морозов до -38° в регионе 9 января.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Погода
Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph