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Общество

Почти 100 человек получили помощь в пункте обогрева в Кстовском районе Нижегородской области 4-8 января

09 января 2017 13:07  [93] Общество
Почти 100 человек получили помощь в пункте обогрева в Кстовском районе Нижегородской области 4-8 января (Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области)

Почти 100 человек получили помощь в пункте обогрева в Кстовском районе Нижегородской области 4-8 января

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Спасатели оказали помощь 95 водителям и их пассажирам, в том числе 21 ребёнку, в пункте обогрева в Кстовском районе Нижегородской области 4-8 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, в связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий спасатели развернули мобильный пункт обогрева в районе д. Ветчак Кстовского района на федеральной трассе М-7 Москва-Уфа 4 января. "Выбор места не случаен – это один из 29 аварийно-опасных участков на территории Нижегородской области", - говорится в сообщении.

В состав мобильного пункта обогрева входят: штабная палатка, палатка для отдыха на 20 мест, палатка для приема пищи и палатка для оказания медицинской помощи, поэтому здесь водители и пассажиры могут остановиться и получить всю необходимую им помощь: зарядить аккумулятор и свой мобильный телефон, связаться со своими родными, отдохнуть, согреться. В походной кухне всегда есть горячая гречневая каша с тушенкой и горячий чай. В случае необходимости на месте могут оказать медицинскую помощь.

Кроме того, в месте дислокации мобильного пункта обогрева дежурит личный состав с основной и специальной техникой для ликвидации любой нештатной ситуации.

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