Роспотребнадзор с начала запрета продажи арестовал 339 литров спиртсодержащей непищевой продукции в Нижегородской области Происшествия

Роспотребнадзор с начала запрета продажи арестовал 339 литров спиртсодержащей непищевой продукции в Нижегородской области Фото: www.rospotrebnadzor.ru›



Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции" выпущено 23 декабря 2016 года. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, по данным на 8 января 2017 года специалисты ведомства провели в Нижегородской области 354 проверки в объектах розничной торговли - магазинах, аптеках, торговых павильонах.



В ходе проверок они арестовали 3 232 единицы спиртосодержащей непищевой продукции (лосьоны и тоники) объемом 338,5 литров, реализация которой запрещена. В управлении отметили, что в поселке Вахтан Шахунского г.о. выявлены лосьоны "Витасепт" и "Боярышник", которые продавались в магазине "Продукты" ИП Одегова Н.А.







Работа по выявлению и изъятию из оборота спиртсодержащей непищевой продукции организована после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт.



По данным министерства здравоохранения Иркутской области на 26 декабря 2016 года от отравления метанолом пострадали 123 человека, из которых 70 погибли. Высокую летальность медики объясняют большой дозой метанола, которая содержалась в средстве "Боярышник" и принятой потерпевшими за короткий промежуток времени. В одном флаконе содержалось от трех до пяти смертельных доз, а некоторые пострадавшие употребили несколько флаконов этого средства. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области с начала запрета розничной продажи арестовал 339 литров спиртсодержащей непищевой продукции в регионе. Об это сообщает пресс-служба управления 9 января 2017 года.Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции" выпущено 23 декабря 2016 года. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, по данным на 8 января 2017 года специалисты ведомства провели в Нижегородской области 354 проверки в объектах розничной торговли - магазинах, аптеках, торговых павильонах.В ходе проверок они арестовали 3 232 единицы спиртосодержащей непищевой продукции (лосьоны и тоники) объемом 338,5 литров, реализация которой запрещена. В управлении отметили, что в поселке Вахтан Шахунского г.о. выявлены лосьоны "Витасепт" и "Боярышник", которые продавались в магазине "Продукты" ИП Одегова Н.А. Напомним , что 2 января 2017 года Роспотребнадзор изъял 164 единицы запрещенной к продаже спиртосодержащей продукции в регионе.Работа по выявлению и изъятию из оборота спиртсодержащей непищевой продукции организована после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт.По данным министерства здравоохранения Иркутской области на 26 декабря 2016 года от отравления метанолом пострадали 123 человека, из которых 70 погибли. Высокую летальность медики объясняют большой дозой метанола, которая содержалась в средстве "Боярышник" и принятой потерпевшими за короткий промежуток времени. В одном флаконе содержалось от трех до пяти смертельных доз, а некоторые пострадавшие употребили несколько флаконов этого средства.

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