Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 января 2017 15:55  [216] ОМК объявила конкурс на монументальную роспись фасада Выксунского метзавода площадью 10 тысяч кв метров
10 января 2017 14:49  [276] Студентки семи нижегородских вузов примут участие в конкурсе "Татьянин день – 2017"
09 января 2017 14:08  [458] Администрация Нижнего Новгорода планирует подготовить семь открытых купелей к Крещению в 2017 году
09 января 2017 14:02  [259] Посещаемость нижегородских музеев в новогодние каникулы 2016/2017 гг выросла на 30%
09 января 2017 13:40  [728] Нижегородские театры начали вести статистику посещения спектаклей губернатором и руководством Нижнего Новгорода
06 января 2017 14:23  [1005] Экс-депутат Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Бирман стал лауреатом канадской литературной премии им. Э. Хемингуэя
04 января 2017 11:15  [633] Более трех десятков барабанщиков из Германии выступили в Арсенале
30 декабря 2016 15:46  [895] Нижегородская филармония получила рояль Steinway и новейшее техническое оборудование в декабре 2016 года
30 декабря 2016 14:39  [625] Олег Шакирский покинул пост художественного руководителя КЦ "Рекорд" в Нижнем Новгороде
30 декабря 2016 12:12  [812] Предновогодний ночной Нижний Новгород
Культура и отдых

Администрация Нижнего Новгорода планирует подготовить семь открытых купелей к Крещению в 2017 году

09 января 2017 14:08  [458] Культура и отдых
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Администрация Нижнего Новгорода планирует подготовить семь открытых купелей к крещенским купаниям в 2017 году. Об этом глава горадминистрации Сергей Белов сообщил по итогам еженедельного оперативного совещания 9 января.

По его словам, к крещенской ночи администрация города совместно с управлением по делам ГОЧС готовит площадки: на Гребном канале в Нижегородском районе, втором озере Щелоковского хутора в Приокском районе, Мещерском и Сортировочном озерах Канавинского района, Силикатном озере в Ленинском районе, озере Центрального парка культуры и отдыха Автозаводского района и озере у стадиона "Труд" в Сормовском районе. Специальная комиссия проверит готовность мест в течение следующей недели.

Также Сергей Белов отметил, что накануне места, где появятся проруби, будут обследованы на предмет безопасности, кроме того, планируется очистить дно водоемов. В местах массового купания по традиции будут дежурить полицейские, бригады спасателей и скорой помощи.

Напомним, что в 2016 году на территории региона было организовано 74 места для купаний на Крещение, из них семь – в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph