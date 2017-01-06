Администрация Нижнего Новгорода планирует подготовить семь открытых купелей к Крещению в 2017 году Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Администрация Нижнего Новгорода планирует подготовить семь открытых купелей к крещенским купаниям в 2017 году. Об этом глава горадминистрации Сергей Белов сообщил по итогам еженедельного оперативного совещания 9 января.



По его словам, к крещенской ночи администрация города совместно с управлением по делам ГОЧС готовит площадки: на Гребном канале в Нижегородском районе, втором озере Щелоковского хутора в Приокском районе, Мещерском и Сортировочном озерах Канавинского района, Силикатном озере в Ленинском районе, озере Центрального парка культуры и отдыха Автозаводского района и озере у стадиона "Труд" в Сормовском районе. Специальная комиссия проверит готовность мест в течение следующей недели.



Также Сергей Белов отметил, что накануне места, где появятся проруби, будут обследованы на предмет безопасности, кроме того, планируется очистить дно водоемов. В местах массового купания по традиции будут дежурить полицейские, бригады спасателей и скорой помощи.



Администрация Нижнего Новгорода планирует подготовить семь открытых купелей к крещенским купаниям в 2017 году. Об этом глава горадминистрации Сергей Белов сообщил по итогам еженедельного оперативного совещания 9 января.По его словам, к крещенской ночи администрация города совместно с управлением по делам ГОЧС готовит площадки: на Гребном канале в Нижегородском районе, втором озере Щелоковского хутора в Приокском районе, Мещерском и Сортировочном озерах Канавинского района, Силикатном озере в Ленинском районе, озере Центрального парка культуры и отдыха Автозаводского района и озере у стадиона "Труд" в Сормовском районе. Специальная комиссия проверит готовность мест в течение следующей недели.Также Сергей Белов отметил, что накануне места, где появятся проруби, будут обследованы на предмет безопасности, кроме того, планируется очистить дно водоемов. В местах массового купания по традиции будут дежурить полицейские, бригады спасателей и скорой помощи. Напомним , что в 2016 году на территории региона было организовано 74 места для купаний на Крещение, из них семь – в Нижнем Новгороде.

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