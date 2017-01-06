Молодой нижегородец подозревается в убийстве соседа бабушки после ее жалоб Происшествия

Молодой человек из Нижегородской области подозревается в убийстве соседа бабушки после ее жалоб. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 9 января 2017 года.



По версии следствия, подозреваемый 22-летний молодой человек совершил это преступление после того, как его бабушка, которая проживает в доме на ул. Молодежной г. Дзержинска, пожаловалась на плохое поведение 49-летнего соседа. Внук женщины, находясь в гостях у бабушки 1 января 2017 года и встретив его в коридоре мужчину, избил его. От полученных повреждений потерпевший скончался.



В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Он сознался в содеянном.

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