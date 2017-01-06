Группа "Т Плюс" обеспечила особый режим работы на нижегородских станциях в новогодние каникулы Общество

Группа "Т Плюс" обеспечила особый режим работы на нижегородских станциях в новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба компании 9 января 2017 года.Благодаря такому режиму, станции и теплосетевые предприятия нижегородского филиала Группы "Т Плюс" осуществляли бесперебойное энергоснабжение потребителей в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.Как сообщает пресс-служба, для обеспечения надежной работы на станциях в новогодние праздничные и выходные дни действовал особый режим работы: осуществлялись дополнительные меры по контролю за работой технологического оборудования и выполнением ремонтных работ, обеспечению пожарной безопасности и пропускного режима.С 9 января 2017 года станции филиала переведены на штатный режим работы. При этом в связи с наступлением в городах работы нижегородского филиала "Т Плюс" - г.о. Дзержинск, Кстово и Нижнем Новгороде похолодания ниже -30° для обеспечения надежности работы станций и тепловых сетей на энергообъектах филиала введен режим усиленного контроля за работой оборудования, определен порядок ввода круглосуточного дежурства аварийных бригад. Сформирован необходимый запас материалов и средств для проведения работ. Все электростанции обеспечены запасом резервного топлива.СПРАВКА:В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" (г. Дзержинск) и Кстовские тепловые сети.