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Общество

Группа "Т Плюс" обеспечила особый режим работы на нижегородских станциях в новогодние каникулы

09 января 2017 14:53  [214] Общество

Группа "Т Плюс" обеспечила особый режим работы на нижегородских станциях в новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба компании 9 января 2017 года.

Благодаря такому режиму, станции и теплосетевые предприятия нижегородского филиала Группы "Т Плюс" осуществляли бесперебойное энергоснабжение потребителей в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.

Как сообщает пресс-служба, для обеспечения надежной работы на станциях в новогодние праздничные и выходные дни действовал особый режим работы: осуществлялись дополнительные меры по контролю за работой технологического оборудования и выполнением ремонтных работ, обеспечению пожарной безопасности и пропускного режима.

С 9 января 2017 года станции филиала переведены на штатный режим работы. При этом в связи с наступлением в городах работы нижегородского филиала "Т Плюс" - г.о. Дзержинск, Кстово и Нижнем Новгороде похолодания ниже -30° для обеспечения надежности работы станций и тепловых сетей на энергообъектах филиала введен режим усиленного контроля за работой оборудования, определен порядок ввода круглосуточного дежурства аварийных бригад. Сформирован необходимый запас материалов и средств для проведения работ. Все электростанции обеспечены запасом резервного топлива.

СПРАВКА:
В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" (г. Дзержинск) и Кстовские тепловые сети.

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Теги:
ЖКХ Т Плюс
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