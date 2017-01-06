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Общество

"Среднесуточная температура воздуха в Нижегородской области под Рождество оказалась на 12-23° ниже нормы", - Ольга Мокеева

09 января 2017 14:58  [446] Общество
Ольга Мокеева (Фото: НИА Нижний Новгород)

Ольга Мокеева

Фото: НИА Нижний Новгород

"Среднесуточная температура воздуха в Нижегородской области под Рождество оказалась на 12-23° ниже нормы", - сказала начальник отдела метпрогнозов нижегородского гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева, комментируя ежедневные сводки погоды за 6-9 января 2017 года.

"Нижегородские синоптики заранее выпустили предупреждения об аномально холодной погоде. Самые низкие значения температуры воздуха отмечались в ночь на 9 января: минимальные значения в центральных и северных районах области достигали -31…-38º. Двойной эффект адвекции холодного воздуха с Карского моря и радиационного выхолаживания нижних слоев атмосферы привел к еще одному опасному явлению: на метеостанции "Воскресенское" был зафиксирован мороз до -40,1º. В Нижнем Новгороде под утро столбики термометров опустились в нагорной части города до отметки "-32°", в заречной части до "-36°", - пояснила синоптик.

Ольга Мокеева также добавила, что жители южных районов области оказались в более комфортных условиях: южнее траектории Павлово - Дальне-Константиново – Лысково 30-тиградусных морозов отмечено не было.

Напомним, синоптики прогнозируют ослабление морозов в Нижегородской области до -10…-13°С 10 января 2017 года.

СПРАВКА:
За весь климатический период наблюдений самая холодная ночь с 8 на 9 января в регионе была отмечена в 1950 году, когда температура воздуха в нагорной части Нижнего Новгорода понизилась до -38,4º.

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