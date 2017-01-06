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Происшествия

Мужчина обнаружен мертвым в ванной комнате в Нижнем Новгороде 8 января

09 января 2017 15:25  [408] Происшествия
Мужчина обнаружен мертвым в ванной комнате в Нижнем Новгороде 8 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 9 января.

Тело 31-летнего мужчины обнаружено в доме, который расположен на ул. Гайдара в Автозаводском районе. На место происшествия выехали следователи и организовали доследственную проверку. При осмотре тела погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, днем 8 января погибший принимал ванну, при этом на кухне квартиры, где он находился, работала принудительная вытяжка. При осмотре места происшествия установлено, что в этом доме установлено газовое оборудование. Предварительно, на кухне принудительная вытяжка подведена к дымоходу с нарушением требований безопасности. Следователи не исключают, что именно из-за неправильной работы оборудования мужчина мог отравиться угарным газом.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 1-8 января.

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