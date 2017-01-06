БК "НН" уступил "Астане" со счетом 84:93 в матче 8 января Спорт

БК НН уступил Астане со счетом 84:93 в матче 8 января Фото: БК "Нижний Новгород"

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" уступил "Астане" из Казахстана со счетом 84:93 в матче 8 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.К первому перерыву матч закончился со счетом 31:28 в пользу "Астаны", ко второму - 48:43, к третьему - со счетом 73:63. Ошибки на штрафных и потери не давали "Нижнему" приблизиться к сопернику, и к середине заключительной десятиминутки сохранялось 12-очковое преимущество хозяев. Черно-белые продолжали биться: три подряд попадания со штрафной линии Ивана Стребкова помогли сократить разрыв, но оставшегося времени не хватило, чтобы исправить ситуацию."Соперник забил много сложных мячей, но это не оправдание. Мы жили еще в какой-то эйфории, хотя казалось, что после игры с "Зенитом" уже вернулись на землю... Но если мы мажем десять штрафных, а "Астана" доминирует на щитах, то это показывает, что мы были не готовы к этой игре должным образом, не было концентрации", - сказал по итогам матча главный тренер БК "НН" Артурс Шталбергс.