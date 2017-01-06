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Спорт

БК "НН" уступил "Астане" со счетом 84:93 в матче 8 января

09 января 2017 15:40  [237] Спорт
БК НН уступил Астане со счетом 84:93 в матче 8 января (Фото: БК Нижний Новгород)

БК НН уступил Астане со счетом 84:93 в матче 8 января

Фото: БК "Нижний Новгород"

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" уступил "Астане" из Казахстана со счетом 84:93 в матче 8 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

К первому перерыву матч закончился со счетом 31:28 в пользу "Астаны", ко второму - 48:43, к третьему - со счетом 73:63. Ошибки на штрафных и потери не давали "Нижнему" приблизиться к сопернику, и к середине заключительной десятиминутки сохранялось 12-очковое преимущество хозяев. Черно-белые продолжали биться: три подряд попадания со штрафной линии Ивана Стребкова помогли сократить разрыв, но оставшегося времени не хватило, чтобы исправить ситуацию.

"Соперник забил много сложных мячей, но это не оправдание. Мы жили еще в какой-то эйфории, хотя казалось, что после игры с "Зенитом" уже вернулись на землю... Но если мы мажем десять штрафных, а "Астана" доминирует на щитах, то это показывает, что мы были не готовы к этой игре должным образом, не было концентрации", - сказал по итогам матча главный тренер БК "НН" Артурс Шталбергс.

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