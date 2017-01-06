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Происшествия

Мать сбитого подростка в Ваче Нижегородской области намерена через суд взыскать с водителя 500 тысяч рублей

09 января 2017 15:49  [531] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мать сбитого подростка в Ваче Нижегородской области намерена через суд взыскать с водителя 500 тысяч рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 9 января 2017 года.

Согласно информации, женщина обратилась с иском в Вачский районный суд. В феврале 2016 года ее несовершеннолетнего сына сбил автомобиль на одном из пешеходных переходов в пос. Вача. В результате ДТП подростку был причинен тяжкий вред здоровью. В отношении водителя возбудили уголовное дело по ст. 264 ч.1 УК РФ. Приговором суда от 3 ноября того же года он был приговорен к году и четырем месяцам ограничения свободы, приговор вступил в законную силу.

В исковом заявлении мать пострадавшего просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей: ее сын находился на долговременном лечении, ему сделали несколько операций, из-за чего с февраля до мая 2016 года он был лишен привычного образа жизни, находился на домашнем обучении. Кроме того, он мечтал поступить в кадетское училище, однако, согласно заключению врачей, полученная в результате ДТП травма, скорее всего, не позволит ему пройти необходимую медицинскую комиссию.

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