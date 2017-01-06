ХК "Торпедо" со счетом 3:1 обыграл "Барыс" в Астане 8 января Спорт

ХК Торпедо со счетом 3:1 обыграл Барыс в Астане 8 января Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) обыграл "Барыс" в Астане 8 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.Изначально нижегородцам удалось организовать быстрый гол. На шестой минуте получивший шайбу Максим Осипов имел достаточно времени на улучшение позиции, а его партнеры постарались, чтобы голкипер "Барыса" не увидел момент броска. Далее нижегородцам пришлось сосредоточиться на игре в обороне, чему способствовали и три удаления в остатке первого периода.Второй период прошел в равной игре, но изменить счет не позволили вратари обеих команд."Быстрый обмен голами задал настроение третьему периоду. Добивание Эштона позволило торпедовцам удвоить счет. Но хозяева спустя минуту и пять секунд отличились в большинстве. Попытка развить успех предопределила взрыв активности хозяев. Торпедовцам, и особенно голкиперу Михаилу Бирюкову, пришлось немало потрудиться, гася усилия игроков "Барыса". Игру от своих ворот в итоге удалось отодвинуть. Но надвигался еще финальный навал "Барыса" в концовке. Казахстанцы заменили вратаря шестым полевым игроком и пошли на решающий штурм. Нижегородцы принимали броски на себя, выдавили игру в среднюю зону, перехватили шайбу и поразили пустые ворота. Окончательный счет установил Картер Эштон", - говорится в сообщении.Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра по итогам матча назвал его непростым. "По игре - очень непростой матч. Мы обратили внимание насчет нашей командной психологии. Мне очень понравился сегодня коллектив. У нас был боевой единый коллектив на лавке, на льду. Те удаления, которые мы нахватали, ребята друг за друга вышли, отработали, блокировали броски. Я считаю, что для нас это было основное, почему выиграли: за счет такого сплоченного коллектива", - сказал он.