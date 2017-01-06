Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
11 января 2017 16:43  [137] Более 100 тысяч пенсионеров в РФ обучились компьютерной грамотности по программе "Азбука интернета" в 2014-2016 гг
11 января 2017 15:47  [180] Календарь религиозных праздников, постов и памятных дат на 2017 год, - анонс газеты "Нижегородский рабочий"
11 января 2017 15:30  [241] Фракция ЕР в ЗС НО предлагает увеличить выплаты на питание детям из малоимущих семей с 450 до 731 рубля
11 января 2017 14:28  [156] Суды общей юрисдикции Нижегородской области с начала 2017 года приняли четыре обращения граждан в электронном виде
11 января 2017 13:19  [197] Депутат Гордумы Сергей Кондрашов подписал 500 активных жителей Приокского района на "Нижегородский рабочий"
11 января 2017 11:41  [183] Синоптики прогнозируют в Нижегородской области потепление до -1°...-4° днем 13 января
10 января 2017 15:31  [572] Почти 389 млн рублей планирует направить администрация Нижнего Новгорода на закупку 50 автобусов
10 января 2017 15:28  [395] Облправительство сменило зонирование трех участков в Нижнем Новгороде для строительства храмов
10 января 2017 15:13  [632] Экс-замгубернатора Нижегородской области Геннадий Суворов ушел с поста проректора НГТУ
10 января 2017 13:50  [732] "Нижновэнерго" выявило хищение электроэнергии на 1,3 млн рублей владельцами сауны
Общество

Нижегородский минтранс планирует сделать работу наплавного моста в Павловском районе круглогодичной

09 января 2017 16:38  [348] Общество
Наплавной мост через реку Оку в Павловском районе (Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области)

Наплавной мост через реку Оку в Павловском районе

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог региона планирует сделать работу наплавного моста в Павловском районе круглогодичной. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства со ссылкой на итоги выездной инспекции министра транспорта области Александра Герасименко 9 января 2017 года.

"Выполняя поручение губернатора Валерия Шанцева наладить круглогодичное сообщение через реку Оку в Павловском районе, мы с 1 января запустили модернизированный наплавной мост в круглосуточном режиме", - сказал Герасименко.

Первый заместитель главы администрации Павловского района Игорь Баринов в свою очередь сообщил, что около 10% жителей района проживают на другой стороне реки от основной части муниципалитета, "поэтому вопрос переправы с берега на берег в зимний период стоял для нас очень остро". "Чтобы мост мог работать и зимой, был разработан проект устройства и содержания моста, а затем в рамках ежегодного освидетельствования все изношенные части моста были заменены на судоремонтном заводе в Городце. С начала 2017 года мы уже запустили легковой транспорт. В ближайшее время, после того, как мост вморозится в лед, планируется и пуск грузового транспорта", - пояснил он.

Александр Герасименко также добавил, что теперь мост может работать весь календарный период, но два раза в год его будут разводить: перед ледоходом весной и с появлением шуги (ледяной крошки) на воде осенью. "Но в это же время, за счет действующего контракта для перевозки автомобилей жителей Павловского района, будет работать паромная переправа через Оку. По нормативам это составляет до двух месяцев в год, но мы рассчитываем, что этот период будет колебаться в районе 25-30 дней", - отметил министр.

По информации министерства транспорта и автомобильных дорог области, проектная документация по модернизации наплавного моста, который является частью автодороги общего пользования регионального значения "Павлово – Тумботино – Гороховец", согласована с Верхне-Волжским филиалом Российского речного регистра. Затраты на модернизацию и эксплуатацию наплавного моста в зимний период выделены из областного бюджета региона.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph