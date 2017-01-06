Нижегородский минтранс планирует сделать работу наплавного моста в Павловском районе круглогодичной Общество

Наплавной мост через реку Оку в Павловском районе Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области



"Выполняя



Первый заместитель главы администрации Павловского района Игорь Баринов в свою очередь сообщил, что около 10% жителей района проживают на другой стороне реки от основной части муниципалитета, "поэтому вопрос переправы с берега на берег в зимний период стоял для нас очень остро". "Чтобы мост мог работать и зимой, был разработан проект устройства и содержания моста, а затем в рамках ежегодного освидетельствования все изношенные части моста были заменены на судоремонтном заводе в Городце. С начала 2017 года мы уже запустили легковой транспорт. В ближайшее время, после того, как мост вморозится в лед, планируется и пуск грузового транспорта", - пояснил он.



Александр Герасименко также добавил, что теперь мост может работать весь календарный период, но два раза в год его будут разводить: перед ледоходом весной и с появлением шуги (ледяной крошки) на воде осенью. "Но в это же время, за счет действующего контракта для перевозки автомобилей жителей Павловского района, будет работать паромная переправа через Оку. По нормативам это составляет до двух месяцев в год, но мы рассчитываем, что этот период будет колебаться в районе 25-30 дней", - отметил министр.



По информации министерства транспорта и автомобильных дорог области, проектная документация по модернизации наплавного моста, который является частью автодороги общего пользования регионального значения "Павлово – Тумботино – Гороховец", согласована с Верхне-Волжским филиалом Российского речного регистра. Затраты на модернизацию и эксплуатацию наплавного моста в зимний период выделены из областного бюджета региона. Министерство транспорта и автомобильных дорог региона планирует сделать работу наплавного моста в Павловском районе круглогодичной. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства со ссылкой на итоги выездной инспекции министра транспорта области Александра Герасименко 9 января 2017 года."Выполняя поручение губернатора Валерия Шанцева наладить круглогодичное сообщение через реку Оку в Павловском районе, мы с 1 января запустили модернизированный наплавной мост в круглосуточном режиме", - сказал Герасименко.Первый заместитель главы администрации Павловского района Игорь Баринов в свою очередь сообщил, что около 10% жителей района проживают на другой стороне реки от основной части муниципалитета, "поэтому вопрос переправы с берега на берег в зимний период стоял для нас очень остро". "Чтобы мост мог работать и зимой, был разработан проект устройства и содержания моста, а затем в рамках ежегодного освидетельствования все изношенные части моста были заменены на судоремонтном заводе в Городце. С начала 2017 года мы уже запустили легковой транспорт. В ближайшее время, после того, как мост вморозится в лед, планируется и пуск грузового транспорта", - пояснил он.Александр Герасименко также добавил, что теперь мост может работать весь календарный период, но два раза в год его будут разводить: перед ледоходом весной и с появлением шуги (ледяной крошки) на воде осенью. "Но в это же время, за счет действующего контракта для перевозки автомобилей жителей Павловского района, будет работать паромная переправа через Оку. По нормативам это составляет до двух месяцев в год, но мы рассчитываем, что этот период будет колебаться в районе 25-30 дней", - отметил министр.По информации министерства транспорта и автомобильных дорог области, проектная документация по модернизации наплавного моста, который является частью автодороги общего пользования регионального значения "Павлово – Тумботино – Гороховец", согласована с Верхне-Волжским филиалом Российского речного регистра. Затраты на модернизацию и эксплуатацию наплавного моста в зимний период выделены из областного бюджета региона.

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