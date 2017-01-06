Более 600 детей родилось в Нижегородской области в новогодние праздники 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



По ее словам, только за первые сутки 2017 года в регионе родилось 55 детей. "Всего в области за январские праздники появились на свет 618 малышей, к всеобщему удивлению, мальчиков и девочек родилось практически поровну", - отметила она.



Более 600 детей родилось в Нижегородской области в новогодние праздники – с 1 по 8 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на начальника отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения области Татьяну Боровкову 9 января 2017 года.По ее словам, только за первые сутки 2017 года в регионе родилось 55 детей. "Всего в области за январские праздники появились на свет 618 малышей, к всеобщему удивлению, мальчиков и девочек родилось практически поровну", - отметила она. Напомним , в новогодние праздники 2016 года, которые длились 10 дней, в регионе родилось 1053 ребенка.

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