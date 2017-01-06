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Происшествия

Житель Бутурлинского района Нижегородской области подозревается в убийстве инвалида в новогоднюю ночь

09 января 2017 17:24  [355] Происшествия
Житель Бутурлинского района Нижегородской области подозревается в убийстве инвалида в новогоднюю ночь. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 9 января 2017 года.

По версии следствия, в квартире дома по ул. П. Бегина р.п. Бутурлино во время празднования Нового года 27-летний подозреваемый поссорился с 53-летним хозяином квартиры и несколько раз ударил его ножницами по телу. Мужчина умер на месте. Его тело 1 января 2017 года обнаружила соседка, которая ухаживает за парализованной матерью погибшего.

Отмечается, что погибший был инвалидом, состоял на учете у психиатра. По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый был задержан по "горячим следам", ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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