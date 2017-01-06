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Общество

Нижегородская администрация в седьмой раз выставила на торги участок под строительство спортшколы в Советском районе

09 января 2017 17:29  [307] Общество
(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Администрация Нижнего Новгорода в седьмой раз выставила на торги участок под строительство спортшколы в Советском районе. Об этом сообщается в материалах на сайте администрации.

На торги выставлено право заключения договора аренды земельного участка площадью 6 818 кв метров, расположенного по адресу: ул. Маршала Малиновского у д.12. Аукцион назначен на 27 января 2017 года. Начальная цена договора (размер ежегодной платы) указана в размере 3,1 млн рублей.

Напомним, в апреле 2016 года администрация уменьшила срок аренды этого участка по сравнению с предыдущими аукционами (с десяти до трех лет) и снизила сумму ежегодной арендной платы (с 4,059 до 2,018 млн рублей). В декабре стоимость участка снова возросла. Шесть планируемых ранее аукционов не состоялись из-за отсутствия заявок.

Напомним также, что бюджет Нижнего Новгорода на 2016 год предусматривает 2 млн рублей на лицензирование спортивных школ.

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