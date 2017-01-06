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Общество

Нижегородский "Центр охраны животного мира" выявил 17 нарушений правил охоты с начала 2017 года

09 января 2017 18:00  [357] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники государственного казенного учреждения (ГКУ) Нижегородской области "Центр охраны животного мира" совместно с инспекторами в области окружающей среды регионального минэкологии выявили 17 нарушений правил охоты с начала 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области 9 января.

По факту некоторых нарушений возбуждены уголовные дела. В частности, возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ (незаконная охота) после того, как задержали двоих подозреваемых в этом преступлении в Ковернинском районе. По версии следствия они осуществляли незаконную добычу двух лосей - самца и самки.

Также выявлен факт незаконной добычи кабана в Княгининском районе. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, что правительство Нижегородской области рассчитывает получить в бюджет 2,7 млн рублей за добычу животных в 2017 году.

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