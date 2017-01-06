РСТ снизила сбытовую надбавку "ТНС Энерго НН" для населения в 2017 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Так, для группы "Население" на весь 2017 год надбавка установлена в размере 0,35646 рублей за кВт.ч. Для группы "сетевые организации" – 0,18516 рублей.



По первой группе тариф снижен, на I полугодие 2016 года он был установлен в размере 0,36479 рублей, на II полугодие – 0,38668 рублей. Для второй группы тариф остался на уровне II полугодия 2016 года (0,18516 рублей), что почти в три раза ниже тарифа на первое полугодие прошлого года (0,54596).



Напомним, в декабре 2016 года прокуратура



Как сообщалось ранее, в июле 2016 года Верховный суд РФ



Напомним также, что ранее, комментируя решение Верховного суда, в РСТ сообщали, что при вступлении решения в силу "для рядовых граждан тариф Региональная служба по тарифа (РСТ) снизила сбытовую надбавку ПАО "ТНС Энерго НН" для населения в 2017 году. Об этом говорится в документах на сайте РСТ.Так, для группы "Население" на весь 2017 год надбавка установлена в размере 0,35646 рублей за кВт.ч. Для группы "сетевые организации" – 0,18516 рублей.По первой группе тариф снижен, на I полугодие 2016 года он был установлен в размере 0,36479 рублей, на II полугодие – 0,38668 рублей. Для второй группы тариф остался на уровне II полугодия 2016 года (0,18516 рублей), что почти в три раза ниже тарифа на первое полугодие прошлого года (0,54596).Напомним, в декабре 2016 года прокуратура потребовала у Региональной службы по тарифам (РСТ) объяснений планируемого повышения сбытовой надбавки на электроэнергию на 2017 год. В ведомстве отмечали, что в ходе изучения проектов документов, обосновывающих установление ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" надбавки на 2017 год, выявлены признаки включения затрат, аналогичных затратам, признанных Верховным судом экономически необоснованными, а также затрат, в обосновании которых имелись претензии у ФАС России. Так, по данным прокуратуры, было предусмотрено не снижение, а, в том числе, рост по отдельным категориям. В частности, для тарифной группы "население" во II полугодии 2017 года было предусмотрено увеличение сбытовой надбавки на 3,4%.Как сообщалось ранее, в июле 2016 года Верховный суд РФ удовлетворил апелляцию прокуратуры о признании недействующим решения РСТ о сбытовой надбавке на электроэнергию на 2015 год в связи с включением в состав необходимой валовой выручки экономически необоснованных затрат, а также отсутствия экономического обоснования по отдельным статьям затрат. На 2015 год надбавка была следующей: для населения 0,34188 и 0,36479 рублей за I и II полугодие соответственно, для сетевых организаций - 0,56775 за оба полугодия.Напомним также, что ранее, комментируя решение Верховного суда, в РСТ сообщали, что при вступлении решения в силу "для рядовых граждан тариф не будет пересмотрен , потому что население сбытовую надбавку не оплачивает, а оспоренные расходы отражены в сбытовой надбавке для прочих потребителей и электросетевых организаций".

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+