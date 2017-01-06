Водитель сбил лося и скрылся с места ДТП в Нижегородской области Происшествия

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Водитель сбил лося и скрылся с места ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 10 января 2017 года.Согласно информации, региональное минэкологии выявило первый в 2017 году факт гибели лося. ДТП произошло на трассе Нижний Новгород – Саратов в Шатковском районе. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся, в настоящее время ведется административное расследование.Сотрудники министерства экологии подготовили специальную памятку, как действовать в случае, если произошло ДТП с участием животных:Необходимо остановить автомобиль и включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки: в населенном пункте – на расстоянии не менее 15 м от места ДТП, на трассе – не менее 30 м. Не предпринимать попытки скрыться с места происшествия, так как это может повлечь за собой тяжелые юридические последствия. Ни в коем случае не подходить к сбитому животному.Если автомобиль препятствует движению, допускается освободить проезжую часть, предварительно составив в присутствии свидетелей схему расположения автомобиля, а также предметов и следов, которые имеют прямое отношение к делу.При необходимости нужно оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь.Вызвать сотрудников ГИБДД.Поставить в известность страховую компанию, в которой застрахована автогражданская ответственность водителя.По возможности получить контактные данные свидетелей аварии: адрес и телефон, по которым с ними можно будет связаться в случае необходимости.Произвести фотосъемку места происшествия и самой машины.После прибытия на место происшествия сотрудников ГИБДД и оформления ими ДТП внимательно ознакомиться с документами до их подписания. Если водитель не согласен с данными, которые указаны в протоколе, или обнаружил наличие незаполненных полей, он вправе не подписывать документ до тех пор, пока он не будет заполнен полностью и не будут внесены все уточнения и дополнения. При наличии других участников ДТП следует сообщить им серию и номер страхового полиса, а также контактные данные страховой компании.