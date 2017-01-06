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Происшествия

Житель Бора Нижегородской области предстанет перед судом за пособничество в групповом убийстве знакомого

10 января 2017 10:05  [411] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Бора Нижегородской области предстанет перед судом за пособничество в групповом убийстве знакомого. Об этом сообщает прокуратура региона 10 января 2017 года.

Согласно информации, уголовное дело было возбуждено в отношении 21-летнего жителя г. Бор по ч.5 ст.33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ - пособничество в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, что может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Как было установлено, в феврале 2016 года четверо молодых людей, в том числе обвиняемый, нанесли не менее 30 ножевых ударов по телу и в шею 19-летнему знакомому - жителю Бора. "В отношении указанного обвиняемого материалы уголовного дела были выделены в связи с заключением с ним досудебного соглашения", - говорится в сообщении.

В декабре 2016 года прокуратурой области в отношении 21-летнего мужчины утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд. В отношении трех других участников преступления уголовное дело расследуется.

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