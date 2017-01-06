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Происшествия

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода

10 января 2017 10:37  [221] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 10 января 2017 года.

Согласно информации, ночью 9 января в комнате общежития на девятом этаже на ул. Запрудной начался пожар. После того, как он был потушен, на месте возгорания обнаружили тело мужчины.

При осмотре места происшествия следователи установили, что предположительно очаг возгорания располагался в непосредственной близости с пострадавшим. Видимых телесных повреждений криминального характера на его теле не обнаружено. Для установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Не исключается версия, что пожар мог начаться от непотушенной сигареты. Погибший был трудоустроен, проживал один.

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