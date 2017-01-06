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Общество

Три светофора в центре Нижнего Новгорода не будут работать днем 10 января

10 января 2017 10:52  [312] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три светофора в центре Нижнего Новгорода не будут работать днем 10 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения города.

Согласно информации, это светофоры на перекрестке ул. Белинского и Полтавской, ул. Горького и Трудовой и у дома №83 на ул. Белинского. Электроснабжение светофоров будет отключено с 13:00 до 17:00.

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