Три светофора в центре Нижнего Новгорода не будут работать днем 10 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три светофора в центре Нижнего Новгорода не будут работать днем 10 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения города.Согласно информации, это светофоры на перекрестке ул. Белинского и Полтавской, ул. Горького и Трудовой и у дома №83 на ул. Белинского. Электроснабжение светофоров будет отключено с 13:00 до 17:00.