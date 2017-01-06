Три светофора в центре Нижнего Новгорода не будут работать днем 10 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения города.
Согласно информации, это светофоры на перекрестке ул. Белинского и Полтавской, ул. Горького и Трудовой и у дома №83 на ул. Белинского. Электроснабжение светофоров будет отключено с 13:00 до 17:00.
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