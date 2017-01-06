Пенсионер погиб из-за неисправности печного отопления в доме в Семеновском г.о. Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, сообщение о пожаре в д. Малые Пруды г.о. Семеновский. поступило в 06:40. На месте возгорания было обнаружено тело пожилого мужчины - мужа хозяйки дома 1939 года рождения.



Общая площадь пожара составила 108 кв.м. На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем.



Пенсионер погиб из-за неисправности печного отопления в жилом доме в Семеновском г.о. Нижегородской области 9 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Согласно информации, сообщение о пожаре в д. Малые Пруды г.о. Семеновский. поступило в 06:40. На месте возгорания было обнаружено тело пожилого мужчины - мужа хозяйки дома 1939 года рождения.Общая площадь пожара составила 108 кв.м. На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем. Напомним , следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

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