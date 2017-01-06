Четыре человека отравились угарным газом в Нижегородской области 9 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, было зарегистрировано два случая отравления угарным газом - в Лукояновском районе области и в Ленинском районе Нижнего Новгорода, в общей сложности пострадали четыре человека.



Четыре человека отравились угарным газом в Нижегородской области 9 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Согласно информации, было зарегистрировано два случая отравления угарным газом - в Лукояновском районе области и в Ленинском районе Нижнего Новгорода, в общей сложности пострадали четыре человека. Напомним , восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 1-8 января 2017 года, один из них погиб.

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