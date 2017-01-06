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Общество

Школа №143 в Канавинском районе Нижнего Новгорода открылась после ремонта 10 января

10 января 2017 12:33  [356] Общество
Школа №143 в Канавинском районе Нижнего Новгорода (Фото: Google.Карты)

Школа №143 в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Фото: Google.Карты

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Школа №143 в Канавинском районе Нижнего Новгорода открылась после ремонта 10 января 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования горадминистрации.

Согласно информации, на данный момент рабочие завершают покраску фасада здания, которая была приостановлена из-за морозов. Ремонт помещений общеобразовательного учреждения был завершен 7 января. За месяц были отремонтированы актовый зал, коридоры второго и третьего этажей, медкабинет и туалеты.

Напомним, что школа №143 Нижнего Новгорода была закрыта на ремонт в декабре 2016 года до конца зимних каникул 2016-2017 учебного года.

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