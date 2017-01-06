Школа №143 в Канавинском районе Нижнего Новгорода открылась после ремонта 10 января Общество

Школа №143 в Канавинском районе Нижнего Новгорода Фото: Google.Карты (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Школа №143 в Канавинском районе Нижнего Новгорода открылась после ремонта 10 января 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования горадминистрации.



Согласно информации, на данный момент рабочие завершают покраску фасада здания, которая была приостановлена из-за морозов. Ремонт помещений общеобразовательного учреждения был завершен 7 января. За месяц были отремонтированы актовый зал, коридоры второго и третьего этажей, медкабинет и туалеты.



Школа №143 в Канавинском районе Нижнего Новгорода открылась после ремонта 10 января 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования горадминистрации.Согласно информации, на данный момент рабочие завершают покраску фасада здания, которая была приостановлена из-за морозов. Ремонт помещений общеобразовательного учреждения был завершен 7 января. За месяц были отремонтированы актовый зал, коридоры второго и третьего этажей, медкабинет и туалеты. Напомним , что школа №143 Нижнего Новгорода была закрыта на ремонт в декабре 2016 года до конца зимних каникул 2016-2017 учебного года.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+