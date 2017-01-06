(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)
Школа №143 в Канавинском районе Нижнего Новгорода
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Школа №143 в Канавинском районе Нижнего Новгорода открылась после ремонта 10 января 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования горадминистрации.
Согласно информации, на данный момент рабочие завершают покраску фасада здания, которая была приостановлена из-за морозов. Ремонт помещений общеобразовательного учреждения был завершен 7 января. За месяц были отремонтированы актовый зал, коридоры второго и третьего этажей, медкабинет и туалеты.
Напомним
, что школа №143 Нижнего Новгорода была закрыта на ремонт в декабре 2016 года до конца зимних каникул 2016-2017 учебного года.
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