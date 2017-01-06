Роспотребнадзор отмечает доминирование гонконгского гриппа у заболевших со 2 по 8 января нижегородцев Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



В ведомстве отметили, что в новогодние праздники ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе была стабильной. Специалисты управления объясняют это уменьшением общения, контактов в рабочих коллективах, с разобщением детских коллективов во время каникул. Кроме того, по мнению специалистов Роспотребнадзора, на ситуации положительно сказался высокий охват населения области профилактическими прививками. Их сделали в этом сезоне около 33% нижегородцев.



На неделе со 2 по 8 января 2017 года заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 35%. За медицинской помощью в Нижегородской области обратилось 14 916 человек, показатель заболеваемости составил 46,89 случаев на 10 тысяч населения. В том числе в Нижнем Новгороде медицинская помощь понадобилась 9 769 людям, показатель заболеваемости составил 77,14 случаев на 10 тысяч населения города.



"По результатам лабораторных исследований от больных респираторными инфекциями преимущественно выделяются вирусы гриппа А (H3N2)", - отметили в управлении.







СПРАВКА:

Вирус H3N2 является подтипом вируса гриппа А. H3N2 – это сезонный грипп, протекающий в легкой форме.



Родиной этой инфекции считается Азия. В Гонконге, в 1968 году впервые началась пандемия, вызванная штаммом H3N2. Причиной распространения вируса назвали мигрирующих птиц. Человек стал заражаться этой инфекцией из-за произошедшей мутации штамма. Болезнь быстро распространилась за пределы азиатского континента. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области отмечает доминирование гонконгского гриппа (гриппа А (H3N2) у заболевших со 2 по 8 января 2017 года жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба управления 10 января.В ведомстве отметили, что в новогодние праздники ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе была стабильной. Специалисты управления объясняют это уменьшением общения, контактов в рабочих коллективах, с разобщением детских коллективов во время каникул. Кроме того, по мнению специалистов Роспотребнадзора, на ситуации положительно сказался высокий охват населения области профилактическими прививками. Их сделали в этом сезоне около 33% нижегородцев.На неделе со 2 по 8 января 2017 года заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 35%. За медицинской помощью в Нижегородской области обратилось 14 916 человек, показатель заболеваемости составил 46,89 случаев на 10 тысяч населения. В том числе в Нижнем Новгороде медицинская помощь понадобилась 9 769 людям, показатель заболеваемости составил 77,14 случаев на 10 тысяч населения города."По результатам лабораторных исследований от больных респираторными инфекциями преимущественно выделяются вирусы гриппа А (H3N2)", - отметили в управлении. Напомним , что с 19 по 25 декабря 2016 года в Нижнем Новгороде достигла эпидемического уровня. В этот период заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области выросла по сравнению с предыдущей неделей на 12,6%. За медицинской помощью обратилось 25 649 человек, показатель заболеваемости составил 80,63 случая на 10 тысяч населения.СПРАВКА:Вирус H3N2 является подтипом вируса гриппа А. H3N2 – это сезонный грипп, протекающий в легкой форме.Родиной этой инфекции считается Азия. В Гонконге, в 1968 году впервые началась пандемия, вызванная штаммом H3N2. Причиной распространения вируса назвали мигрирующих птиц. Человек стал заражаться этой инфекцией из-за произошедшей мутации штамма. Болезнь быстро распространилась за пределы азиатского континента.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+