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10 января 2017 13:50  [732] "Нижновэнерго" выявило хищение электроэнергии на 1,3 млн рублей владельцами сауны
Общество

"Нижновэнерго" выявило хищение электроэнергии на 1,3 млн рублей владельцами сауны

10 января 2017 13:50  [732] Общество
(Фото: МРСК Центра и Приволжья)

Фото: МРСК Центра и Приволжья

Специалисты филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" выявили хищение электроэнергии на 1,3 млн рублей владельцами сауны. Об этом сообщает пресс-служба филиала 10 января 2017 года.

Уточняется, что сауна расположена в одном из нежилых помещений на территории с. Рожново Борского г.о. Нижегородской области. При проверке этого объекта выяснилось, что в схеме узла учета электроэнергии этого объекта установлен микровыключатель. Он позволял отключать отчетное устройство электросчетчика и, таким образом, занижать объем потребляемой электроэнергии. В результате было недоучтено 203,7 тысяч кВт/ч электроэнергии, а "Нижновэнерго" получило ущерб в размере 1,322 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что этот случай не является единичным. За 11 месяцев 2016 года персонал "Нижновэнерго" выявил 1 797 фактов хищения электроэнергии.

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