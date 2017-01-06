"Нижновэнерго" выявило хищение электроэнергии на 1,3 млн рублей владельцами сауны Общество

Фото: МРСК Центра и Приволжья

Специалисты филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" выявили хищение электроэнергии на 1,3 млн рублей владельцами сауны. Об этом сообщает пресс-служба филиала 10 января 2017 года.Уточняется, что сауна расположена в одном из нежилых помещений на территории с. Рожново Борского г.о. Нижегородской области. При проверке этого объекта выяснилось, что в схеме узла учета электроэнергии этого объекта установлен микровыключатель. Он позволял отключать отчетное устройство электросчетчика и, таким образом, занижать объем потребляемой электроэнергии. В результате было недоучтено 203,7 тысяч кВт/ч электроэнергии, а "Нижновэнерго" получило ущерб в размере 1,322 млн рублей.В пресс-службе отметили, что этот случай не является единичным. За 11 месяцев 2016 года персонал "Нижновэнерго" выявил 1 797 фактов хищения электроэнергии.