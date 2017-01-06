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Происшествия

Молодая нижегородка арестована по подозрению в убийстве мужчины и хищении его имущества

10 января 2017 14:18  [241] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Молодая нижегородка арестована по подозрению в убийстве мужчины в Автозаводском районе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 10 января 2017 года.

По версии следствия, вечером 4 января в квартире дома по пр. Ильича нетрезвая 28-летняя женщина несколько раз ударила ножом в грудь 42-летнего хозяина квартиры. После этого она похитила из квартиры деньги и иное имущество и скрылась с места преступления.

Тело мужчины 6 января обнаружила его сестра. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как установили следователи, подозреваемая познакомилась с потерпевшим в кафе в день убийства, после чего мужчина пригласил ее в гости. При допросе женщина сообщила, что мотивом преступления стали домогательства потерпевшего.

В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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