Молодая нижегородка арестована по подозрению в убийстве мужчины и хищении его имущества

Молодая нижегородка арестована по подозрению в убийстве мужчины в Автозаводском районе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 10 января 2017 года.
По версии следствия, вечером 4 января в квартире дома по пр. Ильича нетрезвая 28-летняя женщина несколько раз ударила ножом в грудь 42-летнего хозяина квартиры. После этого она похитила из квартиры деньги и иное имущество и скрылась с места преступления.
Тело мужчины 6 января обнаружила его сестра. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как установили следователи, подозреваемая познакомилась с потерпевшим в кафе в день убийства, после чего мужчина пригласил ее в гости. При допросе женщина сообщила, что мотивом преступления стали домогательства потерпевшего.
В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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