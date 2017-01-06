Студентки семи нижегородских вузов примут участие в конкурсе "Татьянин день – 2017"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)
Победительница конкурса Татьянин день - 2016 Татьяна Соловьева
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Межвузовский "Татьянин день" пройдет в Нижнем Новгороде 25 января. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в профкоме ННГУ им. Лобачевского 10 января 2017 года.
Согласно информации, в конкурсе "Татьянин день – 2017" примут участие представительницы семи нижегородских вузов: Татьяна Давыдова (ННГУ), Татьяна Щеткова (НГПУ), Татьяна Зотова (НГТУ), Татьяна Бурханова (ННГАСУ), Татьяна Алехина (ВГАВТ), Татьяна Наумова (НГСХА) и Татьяна Большакова (Институт пищевых технологий и дизайна Филиал ГБОУ ВО НГИЭУ).
В рамках конкурсной программы помимо дефиле и творческих номеров участниц предусмотрена шоу-программа от коллективов вузов, представленных в конкурсе.
Конкурсанток будет судить профессиональное жюри, состоящее из актеров, режиссеров и хореографов Нижнего Новгорода. Итоги конкурса планируется подвести в конце вечера.
Конкурс будет по традиции пройдет в нижегородском ТЮЗе. Начало в 17:00.
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