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Культура и отдых

Студентки семи нижегородских вузов примут участие в конкурсе "Татьянин день – 2017"

10 января 2017 14:49  [277] Культура и отдых
Победительница конкурса Татьянин день - 2016 Татьяна Соловьева (Фото: Профком ННГУ)

Победительница конкурса Татьянин день - 2016 Татьяна Соловьева

Фото: Профком ННГУ

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Межвузовский "Татьянин день" пройдет в Нижнем Новгороде 25 января. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в профкоме ННГУ им. Лобачевского 10 января 2017 года.

Согласно информации, в конкурсе "Татьянин день – 2017" примут участие представительницы семи нижегородских вузов: Татьяна Давыдова (ННГУ), Татьяна Щеткова (НГПУ), Татьяна Зотова (НГТУ), Татьяна Бурханова (ННГАСУ), Татьяна Алехина (ВГАВТ), Татьяна Наумова (НГСХА) и Татьяна Большакова (Институт пищевых технологий и дизайна Филиал ГБОУ ВО НГИЭУ).

В рамках конкурсной программы помимо дефиле и творческих номеров участниц предусмотрена шоу-программа от коллективов вузов, представленных в конкурсе.

Конкурсанток будет судить профессиональное жюри, состоящее из актеров, режиссеров и хореографов Нижнего Новгорода. Итоги конкурса планируется подвести в конце вечера.

Конкурс будет по традиции пройдет в нижегородском ТЮЗе. Начало в 17:00.

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