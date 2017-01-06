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Общество

Облправительство сменило зонирование трех участков в Нижнем Новгороде для строительства храмов

10 января 2017 15:28  [300] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Облправительство сменило зонирование трех участков в Нижнем Новгороде для строительства храмов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области 10 января 2017 года.

22 декабря 2016 года правительство внесло изменения в генплан областного центра, согласно которому три участка, ранее переданные Нижегородской епархии, были переведены в зону культовых объектов: участок в районе д.5А по ул. Вождей Революции (с зоны парков), в районе д.35Б по ул. Южное шоссе (с зоны скверов и бульваров), в районе д.7 по ул. Ларина (с зоны многофункциональной застройки).

Участок на ул. Вождей Революции (800 кв м) предоставлен в безвозмездное пользование на пять лет для строительства храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской, участок по Южному шоссе (2 тысячи кв м) - для строительства храма-часовни в честь иконы Божьей Матери "Всецарица" на десять лет.

На земельном участке ориентировочной площадью 1 864 кв м по ул. Ларина, инвестсовет одобрил строительство храма в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Данный объект, как сообщалось ранее, планируется возвести в течение шести лет.

Напомним, Нижегородская епархия также планирует построить храм в честь Вознесения Господня в Кстовском районе и церковь в честь святой Великомученицы Елизаветы Федоровны в Нижнем Новгороде.

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