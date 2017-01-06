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Происшествия

Нижегородский пенсионер подозревается в убийстве женщины в новогоднюю ночь

10 января 2017 16:45  [230] Происшествия
Пенсионер из Нижнего Новгорода подозревается в убийстве молодой женщины. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 10 января 2017 года.

По версии следствия, тело 31-летней потерпевшей обнаружил ее брат утром 1 января, когда вернулся домой в квартиру, которая расположена в доме на Сормовском шоссе Московского района.

По подозрению в совершении этого преступления задержан 61-летний житель соседнего дома, а по факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи полагают, что 31 декабря 2016 года подозреваемый находился в гостях у потерпевшей, где они распивали алкогольные напитки и поссорились на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина нанес хозяйке ножницами множественные ранения по телу, а затем ушел из квартиры.

В СУ СК отметили, что ранее пенсионер неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью и за покушение на убийство женщины.

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