Работник получил ожоги при осмотре аварийного участка теплотрассы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила госинспекция труда в Нижегородской области 10 января 2017 года.
Согласно информации, 8 января в 17:00 42-летний мастер ООО "Теплосети" осматривал аварийный участок наземного трубопровода. Во время этого мужчина поскользнулся на обледеневшем трубопроводе и упал в горячую воду, вытекающую под давлением. В результате он получил термические ожоги обеих ног.
Госинспекция приступила к расследованию несчастного случая и проверке соблюдения норм охраны труда.
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