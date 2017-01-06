Работник получил ожоги при осмотре аварийного участка теплотрассы в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работник получил ожоги при осмотре аварийного участка теплотрассы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила госинспекция труда в Нижегородской области 10 января 2017 года.Согласно информации, 8 января в 17:00 42-летний мастер ООО "Теплосети" осматривал аварийный участок наземного трубопровода. Во время этого мужчина поскользнулся на обледеневшем трубопроводе и упал в горячую воду, вытекающую под давлением. В результате он получил термические ожоги обеих ног.Госинспекция приступила к расследованию несчастного случая и проверке соблюдения норм охраны труда.