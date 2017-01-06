Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
10 января 2017 17:09  [439] Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и троллейбусом в Нижнем Новгороде 10 января
10 января 2017 16:59  [132] Работник получил ожоги при осмотре аварийного участка теплотрассы в Нижнем Новгороде
10 января 2017 16:45  [161] Нижегородский пенсионер подозревается в убийстве женщины в новогоднюю ночь
10 января 2017 14:18  [240] Молодая нижегородка арестована по подозрению в убийстве мужчины и хищении его имущества
10 января 2017 12:55  [704] Водитель рейсового автобуса погиб в Арзамасском районе Нижегородской области
10 января 2017 11:27  [175] Четыре человека отравились угарным газом в Нижегородской области 9 января
10 января 2017 11:09  [203] Пенсионер погиб из-за неисправности печного отопления в доме в Семеновском г.о. Нижегородской области
10 января 2017 10:37  [220] Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода
10 января 2017 10:05  [328] Житель Бора Нижегородской области предстанет перед судом за пособничество в групповом убийстве знакомого
10 января 2017 10:02  [231] Водитель сбил лося и скрылся с места ДТП в Нижегородской области
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и троллейбусом в Нижнем Новгороде 10 января

10 января 2017 17:09  [439] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и троллейбусом в Нижнем Новгороде 10 января 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

По словам собеседника агентства, авария произошла в районе остановки "Сельхозакадемия" на пр. Гагарина (Приокский район) в 12:20. "По предварительным данным, водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус МАЗ. Тот врезался в автобус ПАЗ, а тот, в свою очередь, – в троллейбус", – сообщили в пресс-службе.

За медицинской помощью обратились шесть пострадавших в результате этого ДТП граждан, однако насколько серьезные травмы были ими получены, пока неизвестно.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
ГИБДД ДТП
Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph