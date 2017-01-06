Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и троллейбусом в Нижнем Новгороде 10 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и троллейбусом в Нижнем Новгороде 10 января 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.



По словам собеседника агентства, авария произошла в районе остановки "Сельхозакадемия" на пр. Гагарина (Приокский район) в 12:20. "По предварительным данным, водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус МАЗ. Тот врезался в автобус ПАЗ, а тот, в свою очередь, – в троллейбус", – сообщили в пресс-службе.



За медицинской помощью обратились шесть пострадавших в результате этого ДТП граждан, однако насколько серьезные травмы были ими получены, пока неизвестно. Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и троллейбусом в Нижнем Новгороде 10 января 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.По словам собеседника агентства, авария произошла в районе остановки "Сельхозакадемия" на пр. Гагарина (Приокский район) в 12:20. "По предварительным данным, водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус МАЗ. Тот врезался в автобус ПАЗ, а тот, в свою очередь, – в троллейбус", – сообщили в пресс-службе.За медицинской помощью обратились шесть пострадавших в результате этого ДТП граждан, однако насколько серьезные травмы были ими получены, пока неизвестно.

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