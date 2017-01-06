Горадминистрация намерена продать свой пакет акций "Нижегородской ярмарки"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Нижегородская ярмарка
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Горадминистрация намерена продать 7,6% акций ВЗАО "Нижегородская ярмарка". Об этом сообщается в постановлении администрации Нижнего Новгорода от 30 декабря 2016 года.
Как указано в официальных документах общества, администрации города принадлежит 7,6% акций "Нижегородской ярмарки". Именно это количество, или 831 акцию номинальной стоимостью 5 тысяч рублей каждая и планирует продать администрация.
Согласно постановлению горадминистрации, департаменту экономического развития поручено организовать работу по оценке рыночной стоимости пакета акций.
В постановлении также отмечается, что преимущественное право на покупку имеют акционеры "Нижегородской ярмарки". В случае их отказа преимущественное право переходит самой организации, в случае ее отказа планируется провести аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Напомним
, что Дума Нижнего Новгорода одобрила продажу на аукционе 7,6% ВЗАО "Нижегородская ярмарка" в феврале 2015 года.
СПРАВКА:
ВЗАО "Нижегородская ярмарка": уставный капитал составляет 53,5 млн рублей. Согласно годовому отчету за 2015 год, 68,82% акций принадлежит правительству Нижегородской области, 7,76% - администрации Нижнего Новгорода, 4,38% - ПАО "Сбербанк России", 3,38% - ООО "Управление имущественными комплексами".
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