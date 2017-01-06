Нижегородец арестован по подозрению в избиении пенсионера до смерти Происшествия

Фото: СК РФ

Нижегородец арестован по подозрению в избиении пенсионера до смерти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 11 января 2017 года.По версии следствия, ночью 2 января на ул. Комсомольской в Автозаводском районе 70-летний пенсионер в ходе ссоры ударил нетрезвого 27-летнего прохожего бутылкой по голове. После этого злоумышленник догнал пенсионера и около дома по ул. Челюскинцев избил потерпевшего. В тот же день пенсионер умер в больнице №40.Подозреваемый узнал о том, что избитый им мужчина умер, уже в ходе задержания, которое произошло 6 января. В рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) он был арестован. Отмечается, что мужчина трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.