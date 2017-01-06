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Происшествия

Гражданка Молдовы предстанет перед судом по обвинению в хищении денег у нижегородских пенсионеров

11 января 2017 09:28  [222] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гражданка Молдовы предстанет перед судом по обвинению в хищении денег у нижегородских пенсионеров. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно материалам уголовного дела, с марта 2015 по октябрь 2016 года обвиняемая подходила на улице к пенсионерам, представлялась дальней родственницей, и рассказывала им вымышленную историю о том, что у нее случились финансовые трудности. Пенсионеры, желая помочь "родственнице", отдавали ей все деньги, которые были в тот момент при них. Всего таким образом она получила 670 тысяч рублей.

Женщина предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Дело будет рассмотрено Автозаводским районным судом Нижнего Новгорода, заседание назначено на 18 января 2017 года.

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