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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл челябинский "Трактор" со счётом 3:2 в матче 10 января

11 января 2017 09:43  [223] Спорт
(Фото: ХК Торпедо)

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл челябинский "Трактор" со счётом 3:2 в матче 10 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородского хоккейного клуба.

Этот матч открыл программу празднования 70-летия хоккея в Челябинске. На седьмой минуте в одном игровом эпизоде торпедовцы Артём Аляев и Евгений Грачёв получили штрафы. Но вскоре и "Трактор" на две минуты лишился игрока.

Счет в матче открыл нижегородец Владимир Галузин на десятой минуте второго периода, он поразил практически пустой угол ворот, а спустя 20 секунд в атаке "три в два" отличился Евгений Мозер.

На пятой минуте третьего периода "Трактор" отыграл одну шайбу, бросок от синей линии удался Дмитрию Пестунову. А спустя десять минут Константин Плаксин сравнял счет.

Но в серии буллитов торпедовец Каспарс Даугавиньш забитой шайбой принес своей команде победу.

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