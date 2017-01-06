Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл челябинский "Трактор" со счётом 3:2 в матче 10 января Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл челябинский "Трактор" со счётом 3:2 в матче 10 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородского хоккейного клуба.Этот матч открыл программу празднования 70-летия хоккея в Челябинске. На седьмой минуте в одном игровом эпизоде торпедовцы Артём Аляев и Евгений Грачёв получили штрафы. Но вскоре и "Трактор" на две минуты лишился игрока.Счет в матче открыл нижегородец Владимир Галузин на десятой минуте второго периода, он поразил практически пустой угол ворот, а спустя 20 секунд в атаке "три в два" отличился Евгений Мозер.На пятой минуте третьего периода "Трактор" отыграл одну шайбу, бросок от синей линии удался Дмитрию Пестунову. А спустя десять минут Константин Плаксин сравнял счет.Но в серии буллитов торпедовец Каспарс Даугавиньш забитой шайбой принес своей команде победу.