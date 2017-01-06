Задушивший сожительницу мужчина в Лукояновском районе Нижегородской области приговорен к 9,5 годам колонии Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Следствием и судом установлено, что вечером 8 мая 2016 года в с. Чиргуши 56-летний подсудимый избил 68-летнюю пенсионерку за то, что она отказалась давать ему деньги на алкоголь. Затем он



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал.



Приговором суда ему назначено наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Задушивший сожительницу мужчина в Лукояновском районе Нижегородской области приговорен к 9,5 годам колонии. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 11 января 2017 года.Следствием и судом установлено, что вечером 8 мая 2016 года в с. Чиргуши 56-летний подсудимый избил 68-летнюю пенсионерку за то, что она отказалась давать ему деньги на алкоголь. Затем он задушил женщину ее же колготками.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал.Приговором суда ему назначено наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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