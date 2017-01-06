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Происшествия

Задушивший сожительницу мужчина в Лукояновском районе Нижегородской области приговорен к 9,5 годам колонии

11 января 2017 09:51  [193] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Задушивший сожительницу мужчина в Лукояновском районе Нижегородской области приговорен к 9,5 годам колонии. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 11 января 2017 года.

Следствием и судом установлено, что вечером 8 мая 2016 года в с. Чиргуши 56-летний подсудимый избил 68-летнюю пенсионерку за то, что она отказалась давать ему деньги на алкоголь. Затем он задушил женщину ее же колготками.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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