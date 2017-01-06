Капуцины, циветты, крыланы, козы и овцы принесли пополнение в нижегородском зоопарке "Лимпопо" Культура и отдых

Бурый капуцин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Капуцины, циветты, крыланы, козы и овцы принесли пополнение в нижегородском зоопарке "Лимпопо" в новогодние праздники 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка 11 января.Незадолго до наступления 2017 года в комплексе "Амазония" (экспозиция "Ночной мир") на свет появились трое пальмовых циветт. Мама сначала выкармливала их самостоятельно, однако ей не хватило молока, поэтому она отказалась от детенышей. Сейчас за потомством ухаживают киперы (рабочие по уходу за животными). Отмечается, что малайская пальмовая циветта известна своей ролью при производстве сорта кофе "Копи Лювак": эти животные поедают плоды и выделяют зёрна почти без побочных веществ.Также в "Ночном мире" произошло прибавление в семье нильских крыланов. Мамами стали две самки, у каждой появилось по одному детёнышу. Пока самки носят новорожденных на себе, но уже скоро они начнут оставлять их на скальных выступах вольера.9 января 2017 года бурый капуцин Капа впервые родила детеныша. Пока он проводит все время на спине матери, поэтому пол сейчас определить невозможно. Капуцины, как правило, носят своих детей на себе первые полгода жизни малышей.Пополнением обзавелась и контактная площадка зоопарка. У нигерийских коз Зайки и Орхидеи родилось по паре козлят. Романовская овца Василиса также принесла пополнение – двух ягнят. Новорождённые из-за холодов пока не выходят на улицу.