Пенсионерка погибла при пожаре в Ветлуге Нижегородской области 10 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка погибла при пожаре в Ветлуге Нижегородской области 10 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Согласно информации, сообщение о пожаре в частном доме на ул. Урицкого в г. Ветлуга поступило в 01:37. На месте пожара спасатели обнаружили тело хозяйки дома, женщины 1932 года рождения. Отмечается, что на тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение возгорания.Из-за пожара сгорела кровля дома на площади 54 кв.м. Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.