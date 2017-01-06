Пенсионерка погибла при пожаре в Ветлуге Нижегородской области 10 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, сообщение о пожаре в частном доме на ул. Урицкого в г. Ветлуга поступило в 01:37. На месте пожара спасатели обнаружили тело хозяйки дома, женщины 1932 года рождения. Отмечается, что на тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение возгорания.
Из-за пожара сгорела кровля дома на площади 54 кв.м. Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.
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