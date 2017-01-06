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Происшествия

Пенсионерка погибла при пожаре в Ветлуге Нижегородской области 10 января

11 января 2017 10:54  [188] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка погибла при пожаре в Ветлуге Нижегородской области 10 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в частном доме на ул. Урицкого в г. Ветлуга поступило в 01:37. На месте пожара спасатели обнаружили тело хозяйки дома, женщины 1932 года рождения. Отмечается, что на тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение возгорания.

Из-за пожара сгорела кровля дома на площади 54 кв.м. Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.

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