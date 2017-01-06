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Бизнес

Пассажиропоток на ГЖД в 2016 году продолжил снижение

11 января 2017 11:16  [236] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пассажиропоток на Горьковской железной дороге (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2016 году продолжил снижение.

Согласно информации ГЖД, в 2016 году дорога перевезла 42,2 млн человек, из которых 7,3 млн – поездами дальнего следования (плюс 1,9% к 2015 году); 34,9 млн пассажиров – поездами пригородного сообщения (на 2,9% меньше, чем в 2015 году). Напомним, в 2015 году пассажиропоток также снизился – на 3,1% по сравнению с 2014 годом, а в 2014 году – на 8,6% по сравнению с 2013 годом.

Пассажирооборот по итогам 2016 года составил 10,3 млрд пасс-км (плюс 1,3% к предыдущему году). Пассажирооборот в пригородном сообщении составил 1,4 млрд пасс-км, в дальнем сообщении – 8,9 млрд пасс-км.

Различных грузов на Горьковской железной дороге в 2016 году погружено 32 млн тонн, что на 3,2% больше показателей предыдущего года. Напомним, в 2015 году отмечалось снижение погрузки – на 7,7% по сравнению с 2014 годом.

Грузооборот в 2016 году составил 228,7 млрд тарифных тонно-км (минус 2,3% к 2015 году). В прошедшем году на ГЖД погружено: нефти и нефтепродуктов – 13,3 млн тонн (рост на 0,9% к уровню 2015 года); химических удобрений – 2 млн тонн (снижение на 0,9%); химикатов – 2,3 млн тонн (рост на 0,8%); промышленного сырья – 1,4 млн тонн (снижение на 11%); цемента – 1,8 млн тонн (рост на 13,3%); лесных грузов – 3,6 млн тонн (рост на 15,7 %).

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