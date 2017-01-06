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Общество

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области потепление до -1°...-4° днем 13 января

11 января 2017 11:41  [183] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области -1°...-4° днем 13 января 2017 года. Об этом сообщает гидрометцентр 11 января.

Ожидается, что в этот день на погодные условия будет влиять атмосферный фронт. Прогнозируется неустойчивая погода со снегом и порывистым южным ветром. Температура воздуха днем ожидается от -1° до -4°, ночью -4°...-7°.

Сегодня, 11 января, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами кратковременный снег. Температура воздуха днем при юго-западном ветре ожидается -4°...-5°, ночью на фоне повышенного атмосферного давления при переменной облачности - около 10° мороза, в низких местах и в пригородах от -12° до -14°. Максимальная температура днем 12 января прогнозируется -6°...-8°.

Напомним, что ранее синоптики прогнозировали повышение температуры воздуха после аномальных морозов в Нижегородской области с 10 января 2017 года. Ожидалось, что после температуры -38° после новогодних праздников с 10 января в регионе начнется потепление до -10°...-13°.

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