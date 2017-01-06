Водитель BMW приговорен к четырем годам поселения за гибель женщины в ДТП в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель BMW приговорен к четырем годам поселения за гибель женщины в ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции 11 января 2017 года.Судом установлено, что 13 июня 2016 года водитель BMW X6, находившийся в нетрезвом виде, двигаясь со скоростью более 100 км/ч, врезался в автомобиль Renault Megane в районе д. Ветчак Кстовского района. В результате аварии пассажирка Renault, мать двоих детей, погибла на месте происшествия.Отмечается, что водитель BMW не имел водительских прав и ранее уже был судим за вождение в пьяном виде.Приговором суда он признан виновным в совершении преступлений по 264.1, ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по совокупности преступлений приговорен к четырем годам колонии-поселения.Заявленный мужем погибшей гражданский иск на 2 млн рублей удовлетворен частично с учетом принятия мер к возмещению ущерба до вынесения приговора. Таким образом, с водителя взыскан 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.