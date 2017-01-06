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Бизнес

Саровбизнесбанк продлил акцию по кредитной карте "Кэшка" до 31 марта

11 января 2017 12:11  [139] Бизнес

Саровбизнесбанк продлил акцию по кредитной карте "Кэшка" до 31 марта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба банка 11 января.

"Только за декабрь 2016 года мы получили более 1 000 заявок на кредитную карту, поэтому приняли решение продлить акцию, по которой "Кэшка" доступна на специальных условиях. За первый год обслуживания карты плата отсутствует, а со второго года составит 700 рублей", сказал вице-президент Саровбизнесбанка Вячеслав Бартков.

В рамках акции эта кредитная карта выдается каждому клиенту бесплатно. Воспользоваться предложением можно до 31 марта 2017 года.

Лимит по карте (от 30 до 300 тысяч рублей) устанавливается индивидуально. Льготный период кредитования, процентная ставка по которому составляет 0%, составляет до 58 дней. При этом он не нарушается при совершении любых привычных операций: оплаты товаров и услуг, в том числе в интернете, снятии наличных. Процентная ставка в случае непогашения задолженности в льготный период - 19,9% годовых.

Кредитная карта "Кэшка" выпускается в категории "Gold", что позволяет клиенту пользоваться преимуществами премиальных карт Visa или MasterCard.

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